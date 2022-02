NPO: meldingen ongewenst gedrag bij zes omroepen

Zes publieke omroepen hebben de NPO laten weten dat er binnen hun organisatie melding is gemaakt van ongewenst gedrag. Het gaat om meldingen in de afgelopen drie jaar, zegt NPO-voorzitter Frederieke Leeflang.

Leeflang geeft geen verdere bijzonderheden. "Daar treden we niet mee naar buiten", zegt ze tegen persbureau ANP. "Vertrouwelijkheid en anonimiteit staan hierbij voorop." Ze bevestigt wel dat een recente melding over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het VPRO-programma Villa da Musica er een van is.

De VPRO maakte begin deze maand bekend de muziekdocumentaire Villa da Musica terug te trekken vanwege een tweet over grensoverschrijdend gedrag van een leidinggevende die meewerkte aan vroegere muziekdocumentaires waarop wordt teruggeblikt. De tweet was afkomstig van een redacteur/presentatrice. Het ongewenste gedrag vond tientallen jaren geleden plaats.

De grote omroepen KRO-NCRV en AVROTROS zeggen dat bij hen geen meldingen van ongewenst gedrag zijn gedaan. Een woordvoerder van Omroep MAX wilde het ANP geen reactie geven en BNNVARA en de EO zeiden niet direct commentaar te kunnen geven.

'Extern meldpunt nodig'

Vorige maand vroeg de NPO-voorzitter in een brief aan alle omroepen naar de bij hen bekende gevallen van seksueel en andersoortig grensoverschrijdend gedrag en welke maatregelen daarna zijn getroffen. De NPO heeft de melders gewezen op alle mogelijkheden die er zijn, van vertrouwenspersonen, meldpunten tot klachtencommissies.

Omdat het in sommige gevallen gaat om mensen die niet meer werkzaam zijn bij de omroepen, zegt Leeflang het belangrijk te vinden dat er een extern meldpunt komt. "Die stap willen we nu zetten met elkaar. Dat willen we sectorbreed doen met in elk geval de publieke omroep, mogelijk ook met Talpa en RTL", aldus de voorzitter.