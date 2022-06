Bedevaart naar Mekka voor veel Nederlandse moslims opeens afgezegd

'Onprofessioneel beleid'

Said El Amraoui, woordvoerder voor de brancheorganisatie Hadj Info, noemt het beleid van de Saudische overheid onprofessioneel in het NOS Radio 1 Journaal. "Wij zijn hier pas heel last minute op geattendeerd." Voor reizigers die zich al hadden opgegeven via de reisbureaus acht hij de kans dat ze nog kunnen gaan heel klein. Het nieuwe platform kampte met storingen en is al na een week gesloten omdat er te veel aanmeldingen waren.

Volgens de website van het platform is het nieuwe systeem gekozen omdat in Mekka de capaciteit nog steeds lager is dan voor de pandemie. Er mogen dit jaar een miljoen gevaccineerde moslims komen. Voor corona was er plek voor meer dan drie miljoen. Met het nieuwe systeem heeft de regering meer controle over de instroom van pelgrims.

Maar El Amraoui vermoedt dat er nog een andere reden is: "Ze willen controle hebben, maar ook zelf winst maken." In het nieuwe systeem gaat het geld direct naar de Saudische overheid en niet naar reisorganisaties. Hij hoopt dat de verandering eenmalig is, maar vreest dat dit niet het geval is. Dat zou het einde betekenen van de hadj-reisbureaus. "Sommige bestaan al decennialang en gaan van vader op zoon", zegt El Amraoui. De bedrijven lopen nu voor het derde jaar op rij de inkomsten van de bedevaart mis.

Deelnemers aan de officiële loterij horen binnen drie dagen of zij dit jaar naar Mekka mogen vertrekken.