Kaäba gehuld in nieuw doek tijdens hadj, bedevaart opnieuw zeer beperkt

Op de tweede dag van de hadj, de belangrijkste islamitische bedevaart, is bij de Kaäba in Mekka de zogeheten kiswa vervangen. Volgens traditie wordt het grote zwarte doek over het islamitische heiligdom voor het begin van het Offerfeest vernieuwd.

De Kaäba is het belangrijkste heiligdom in de islam. Het is een kubusvormig gebouw op de binnenplaats van Masjid al-Haram, ook bekend als de Grote Moskee van Mekka. De Kaäba wordt bedekt met een zwarte doek, de kiswa, die ieder jaar tijdens de hadj wordt gewisseld.

Volgens het Saudische staatspersbureau is voor de nieuwe kiswa 670 kilo zijde gebruikt. Ook is 120 kilo aan goud- en 100 kilo aan zilverdraad verwerkt. Zo'n tweehonderd vaklieden hebben eraan meegewerkt.

Zo ziet de nieuwe kiswa eruit: