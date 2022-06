Europees Hof schrapt boete van een miljard voor chipmaker Qualcomm

Een boete van bijna 1 miljard euro die de Europese Commissie aan de Amerikaanse chipmaker Qualcomm had opgelegd, is door het Europees Hof van Justitie geschrapt. Een aantal "procedurele onregelmatigheden" heeft ertoe geleid dat Qualcomm zich niet naar behoren kon verdedigen, oordeelt het gerecht.

Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging had Qualcomm tussen 2011 en 2016 Apple betaald zodat de telefoonmaker alleen de chips van Qualcomm zou gebruiken. Hiermee zou het misbruik gemaakt hebben van zijn machtspositie. Vestager legde daarvoor een boete van 997 miljoen euro op.

"Een aantal procedurele onregelmatigheden hebben de rechten van verdediging van Qualcomm aangetast en maken de analyse door de Commissie van het tegen Qualcomm verweten gedrag ongeldig", aldus het EU-hof. Wat voor procedurele onregelmatigheden dat zijn, is niet duidelijk.

De analyse van de commissie heeft volgens het hof ook niet aangetoond dat betalingen van het bedrijf aan Apple ertoe geleid hebben dat Apple niet over zou stappen naar concurrerende chipmakers.

Googleboete is de volgende

Qualcomm is vaker doelwit van de Europese toezichthouder op eerlijke concurrentie in Europa. In 2019 kreeg het een boete van 242 miljoen euro vanwege misbruik van zijn marktdominantie. Sinds begin 2020 wordt er onderzoek gedaan naar mogelijk machtsmisbruik bij de verkoop van chips die worden gebruikt in apparaten die werken met 5G.

De beslissing van de commissie wordt volledig vernietigd, bepaalt het hof. Overigens kan Vestager tegen het besluit in beroep gaan. De volgende grote boetezaak speelt op 14 september dit jaar. Dan doet het Europees Hof van Justitie uitspraak over een opgelegde recordboete van 4,34 miljard euro voor Google vanwege machtsmisbruik met het mobiele besturingssysteem Android.