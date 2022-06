Personeelstekort kinderopvang: Amersfoort zegt 5 procent contracten ouders op

Ska, een grote kinderopvangorganisatie in de provincie Utrecht, zegt de lopende contracten van 5 procent van de ouders in Amersfoort en omstreken op. De beslissing is genomen vanwege het personeelstekort in de sector. Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink) vreest dat ouders in sommige andere steden ook met opzeggingen geconfronteerd zullen worden.

Vorige week was al duidelijk dat de organisatie in Amersfoort contracten ging ontbinden, maar nog niet op welke schaal dat zou gebeuren. "Er zijn zo'n 4000 kinderen hier. Dus het gaat om ongeveer 200 kinderen die niet meer op dezelfde locatie kunnen komen of misschien niet meer op dezelfde dag", zegt Loes Ypma, van Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) in het NOS Radio 1 Journaal.

Ska heeft aan de gedupeerde ouders laten weten waarom zij zijn uitgekozen, maar die informatie is niet openbaar gemaakt. De organisatie weigert verder commentaar, maar verwijst naar een speciale website waarop te lezen valt dat bij de meeste ouders het contract per 1 september wordt opgezegd.

Openstaande vacatures

Ska heeft veertig openstaande vacatures. Daar komt volgens de organisatie bij dat de kinderopvang te maken heeft met strenge wetgeving, te weinig instroom van de opleidingen, concurrentie van het lager onderwijs en een hoog ziekteverzuim door corona.

Ypma: "Het opzeggen van contracten is natuurlijk ontzettend pijnlijk." Zij wijst er wel op dat veel meer sectoren kampen met personeelstekorten. "We hebben het gezien op Schiphol, in de zorg, in het onderwijs. Overal is personeelstekort en dat gaat helaas niet voorbij aan de kinderopvang."