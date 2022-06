Tweehonderd kalveren dood bij stalbrand Streefkerk

Bij een stalbrand in Streefkerk zijn vannacht tweehonderd kalveren om het leven gekomen.

De kalveren in de brandende loods stonden in boxen en konden niet ontsnappen. "Ze zaten als ratten in de val", aldus een verslaggever van Rijnmond.

De brand brak rond 04.00 uit in een van de vier grote stallen van een veehouder in Streefkerk, in de Alblasserwaard. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de andere drie stallen, waar ook nog eens 1000 kalveren stonden. De dieren in de andere stallen bleven ongedeerd. De oorzaak van de brand is onbekend.

In augustus 2019 kwamen bij een stalbrand aan dezelfde weg in Streefkerk bijna 1500 varkens om het leven. Ook toen was onduidelijk wat de oorzaak was.