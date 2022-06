Vertrouwen Nederlanders in het nieuws gedaald

Het vertrouwen van Nederlanders in het nieuws is weer gedaald na een opleving vorig jaar door de coronapandemie. Dat schrijft het Commissariaat voor de Media in het Digital News Report Nederland 2022, dat het samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism heeft opgesteld. Ook wordt het nieuws meer gemeden, zo blijkt.

Tijdens de pandemie steeg het vertrouwen naar 59 procent, nu is het gedaald naar 56 procent. Overigens vulden de ruim 2000 Nederlandse respondenten de vragenlijst in toen nog niet alle coronamaatregelen waren afgeschaft. Ook de oorlog in Oekraïne was toen nog niet begonnen.