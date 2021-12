Niet gevaccineerd vanwege desinformatie: 'Iedereen moet de juiste informatie krijgen'

Veel Nederlanders zijn gevaccineerd tegen corona, maar een deel van de bevolking wil geen prik, of twijfelt nog. Soms uit religieuze overwegingen of andere twijfels, maar soms ook vanwege desinformatie over de vaccins.

Dat merkt ook huisarts in opleiding Bernard Leenstra. In samenwerking met de GGD gaat hij met andere artsen de straat op om met voorbijgangers te praten die twijfelen over vaccinatie. "De meeste mensen die ik spreek zijn niet gevaccineerd omdat ze twijfelen door onjuiste informatie op sociale media."

Het ministerie van Volksgezondheid constateert dat er steeds meer valse informatie wordt gedeeld over het coronavirus en de vaccinaties. "Desinformatie was al een probleem, maar is veel zichtbaarder geworden door de coronapandemie."