Na de zoveelste brand wordt opslag aanmaakblokjesfabriek verplaatst

Het magazijn van aanmaakblokjesfabriek Fire-Up keert niet meer terug op de oude locatie in Oisterwijk. Dat is na overleg met de gemeente besloten.

Binnen een paar weken maakt het bedrijf bekend hoe het verder moet met de onderneming, meldt Omroep Brabant.

Bij Fire-Up was maandag een grote brand, de zoveelste in de geschiedenis van het bedrijf. In 1997, toen de aanmaakblokjesfabriek nog Peko heette, was het voor het eerst raak. Bij een grote brand in 2013 trok een grote rookwolk over Oisterwijk en Tilburg en daalde as neer in heel Oisterwijk.

In 2016 bleef een brand beperkt tot een afzuiginstallatie, maar in 2019 waren er vijf branden, waarvan vier in een paar dagen tijd. De gemeente legde het bedrijf toen zelfs tijdelijk stil, in afwachting van een goede blusinstallatie.

Blusinstallatie met schuim

Deze week was het dus weer raak. De brand die in de nacht van zondag op maandag uitbrak werd aanvankelijk met schuim bestreden door de blusinstallatie. Maar maandagochtend kwam de brandweer alsnog in actie.

Voor de omwonenden is de maat vol. Los van het brandgevaar, klagen zij al langer over stank. "We hebben iedere dag stankoverlast vanuit Fire-Up door iets wat ze gebruiken bij het productieproces. We weten niet precies wat het is. We moeten regelmatig de ramen en deuren dichthouden en kunnen niet buiten zitten. Dat haalt het woongenot een stuk naar beneden", aldus Jacqueline Hoex bij Omroep Brabant. Zij riep op om het bedrijf zo snel mogelijk te verplaatsen.

Overleg met de gemeente

"Na overleg met de gemeente hebben wij besloten om het magazijn op een andere locatie dan Nedervonder 13 te herplaatsen", laat Fire-Up nu in een persbericht weten.

Intussen onderzoekt de gemeente Oisterwijk de oorzaak van de brand van maandag. Mocht dat onderzoek uitwijzen dat het bedrijf iets te verwijten valt, dan zal burgemeester Hans Janssen niet aarzelen om de vergunning in te trekken.