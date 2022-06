Rotterdam geeft statushouders baan: 'Rijk moet ook bijspringen'

Het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur geeft statushouders naast een opleiding ook een baangarantie binnen de gemeente of elders op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde de afgelopen periode al bij 23 mensen, maar het nieuwe college wil dat flink uitbreiden. Daarvoor kloppen ze nu aan bij het ministerie van Sociale Zaken.

"Met deze aanpak besparen we op uitkeringen en leiden we goede mensen op voor de arbeidsmarkt, daarom willen we de extra kosten vergoed krijgen van het Rijk", zegt wethouder Karremans.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken is te spreken over de Rotterdamse aanpak."Dit is precies wat we nodig hebben. Voor de mensen zelf dat ze kansen krijgen om aan de slag te gaan en waarde toe te voegen, maar ook voor de samenleving want we hebben mensen keihard nodig."

Volgens wethouder Karremans kunnen de leerwerktrajecten voor alle partijen iets opleveren, omdat ze er ook toe leiden dat nieuwe Rotterdammers veel sneller op eigen benen kunnen staan. "Als je midden op de werkvloer staat en met collega's omgaat leer je de taal en de sociale omgangsvormen beter. Daarmee voorkom je dan weer dat nieuwkomers in een sociaal isolement terecht komen."

Geen subsidiebanen

Op de krappe arbeidsmarkt van dit moment leveren de leerwerktrajecten de gemeente Rotterdam ook goede arbeidskrachten op. "Het zijn echt banen waar veel behoefte aan is, zoals automecanicien, beveiliger of dienstverleningsmedewerker."

Dat kan binnen de gemeente, maar ook elders, zegt de wethouder: