Minder uitstoot in eerste kwartaal, ondanks economische groei

In het eerste kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 11 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt vooral doordat het verbruik van aardgas daalde, melden het CBS en het RIVM. Dat verbruik was een kwart lager.

"Het is opvallend dat de uitstoot überhaupt daalde en dan ook nog zo hard", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Doorgaans groeit de uitstoot van broeikasgassen mee met de groei van de economie. Maar afgelopen kwartaal groeide de economie en daalde de uitstoot. Die combinatie komt niet vaak voor."

Aardgasprijzen

De lagere broeikasgasuitstoot komt vooral door verminderde CO2-emissies in de elektriciteitssector, de landbouw, de industrie en bij huishoudens. Hogere prijzen voor aardgas spelen daarbij een rol, maar het was ook warmer dan in dezelfde periode in 2021.

In het verkeer ligt het niveau van de uitstoot wel weer op dat van dezelfde periode in 2021. Dat niveau ligt nog steeds lager dan voor de coronacrisis.

Klimaatakkoord

De cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zeggen niet veel over de langetermijndoelstellingen uit het VN-Klimaatakkoord dat in 2020 inging. "De effecten van die doelstellingen zien we pas op de lange termijn", zegt Van Mulligen. "Tijdens de coronacrisis lagen ook veel economische activiteiten stil omdat veel mensen thuiszaten. Zo'n situatie is dus uitzonderlijk en lastig om mee te vergelijken."

In onderstaande grafiek is de uitstoot per sector weergegeven: