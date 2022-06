Europees Hof grijpt in: eerste asielvlucht uit VK naar Rwanda toch geannuleerd

De eerste vlucht die asielzoekers vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda moest brengen, is vanavond toch niet vertrokken. Britse rechters besloten dat de vlucht gewoon mocht vertrekken, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zegt dat er een "reëel risico bestaat op onomkeerbaar leed" bij de asielzoekers.

Tot nu toe heeft het VK zo'n 130 asielzoekers aangewezen die in het kader van een omstreden plan naar Rwanda zouden worden gevlogen. Organisaties voerden verschillende rechtszaken om de hele vlucht te laten verbieden, maar alle bezwaren werden in het VK afgewezen.

Individuele rechtszaken van asielzoekers die bepleiten dat hun rechten in Rwanda niet gewaarborgd zijn, hadden meer succes. Van de 31 potentiële asielzoekers op de vlucht bleven er slechts zeven over. Eén van de zeven asielzoekers die vanavond zouden vertrekken besloot naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Dat oordeelde in een spoedprocedure in zijn voordeel.

Daarop besloot het VK de vlucht toch niet te laten doorgaan, hoewel de Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss eerder op de dag nog zei dat de vlucht sowieso zou vertrekken, ongeacht het aantal passagiers. De planning was dat de vlucht om 22.30 uur Britse tijd zou vertrekken van een militair vliegveld in Wiltshire.

Ontmoedigen mensensmokkel

Het plan werd in april door premier Johnson aangekondigd, en is bedoeld om mensensmokkel over het Kanaal te ontmoedigen. Jaarlijks proberen tienduizenden asielzoekers in rubberbootjes via Frankrijk Groot-Brittannië te bereiken. De dreiging van uitzetting naar Rwanda zou hen daarvan moeten weerhouden.

In Rwanda krijgen de asielzoekers de kans op een verblijfvergunning van vijf jaar, met bijbehorende toegang tot onderwijs en werk. De Britten betalen zo'n 140 miljoen euro aan Rwanda voor de opvang van de asielzoekers. De Britse oppositie en mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over het plan, vanwege de mensenrechtensituatie in het Afrikaanse land. Politieke tegenstanders worden er vermoord en gemarteld, zeggen ngo's.