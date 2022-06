Kim Putters volgt Mariëtte Hamer op als voorzitter SER

Net als zijn voorganger Mariëtte Hamer is Putters lid van de PvdA. Van 2003 tot en met 2013 was hij lid van de Eerste Kamer. Ook was hij gemeenteraadslid in Hardinxveld-Giessendam.

Putters heeft een achtergrond als bestuurskundige en werkte lange tijd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna werd hij directeur van het SCP. Ook het SCP is een belangrijk adviesorgaan van de overheid.

Ten tijde van de coronacrisis was het SCP een van de organisaties die onderzoek deden naar de impact van de coronamaatregelen bij de samenleving. Bij zijn afscheid van het SCP concludeerde Putters dat de pandemie de al bestaande afstand tussen overheid en burger zichtbaarder had gemaakt. Beleid om het verschil tussen mensen met wie het goed gaat en mensen met wie het niet goed gaat te verkleinen werkt steevast niet, was zijn conclusie.