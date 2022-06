Cameraploeg RTV Utrecht beroofd en mishandeld in Utrecht

In Utrecht is vanmiddag een cameraploeg van de regionale omroep RTV Utrecht beroofd van een camera en statief. De cameraman is daarbij geslagen.

De cameraploeg was aan de Australiëlaan op Kanaleneiland een item aan het draaien toen de spullen werden gestolen. Het aantal daders is nog onduidelijk, en de politie kan ook nog weinig zeggen over hun signalement.

De politie is op zoek naar de verdachten en heeft een burgernetmelding verstuurd. Mensen die iets van de beroving hebben gezien worden gevraagd zich te melden.

RTV Utrecht heeft aangifte gedaan van geweldpleging en diefstal. "RTV Utrecht is geschrokken van wat er vandaag gebeurd is met onze twee collega's en onze zorgen gaan nu in eerste instantie uit naar hen", zegt hoofd Nieuws Wim Kramer tegen RTV Utrecht. "We weten nog niet precies alle details, maar geweld gebruiken tegen journalisten die hun werk doen kan en mag nooit."