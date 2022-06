Oudste inwoner van Nederland Ebeltje Boekema-Hut (110) overleden

De oudste inwoner van Nederland, Ebeltje Boekema-Hut, is op 110-jarige leeftijd overleden. Ze stierf zaterdagmiddag, bevestigt een woordvoerder van de familie aan RTV Noord.

Ebeltje Boekema-Hut werd op 31 augustus 1911 geboren in Zevenhuizen. Haar vader runde een agrarisch bedrijf. In 1935 trouwde ze met Lammert Boekema. Ze namen de boerderij van vader Hut over en kregen vier kinderen.

Haar man Lammert stierf op 28 maart 1990 op 80-jarige leeftijd. Sindsdien verbleef ze in verzorgingstehuis Vredewold in Leek, waar ze zaterdag ook is overleden. Het oud worden lijkt in de genen te zitten: haar moeder was op haar 97e de oudste inwoonster van Leek, en haar overgrootmoeder werd 101 jaar oud.

Vrede mee

Boekema-Hut laat vier dochters achter, van wie de oudste 85 jaar is. Ze had ook meerdere kleinkinderen, achter- en achter-achterkleinkinderen. "Wij hebben er als familie vrede mee", zegt schoonzoon Theo de Wit tegen RTV Noord. "Wij hebben donderdag gezamenlijk afscheid genomen. Zaterdagmiddag om 16.00 uur is ze overleden."

Ebeltje Boekema-Hut droeg de titel 'oudste inwoner van Nederland' sinds mei 2021, toen Cornelia Boonstra uit Arnhem overleed. Ook die werd 110 jaar oud. Het absolute record staat niet op haar naam: die titel is in handen van Hendrikje van Andel-Schipper uit Hoogeveen, die 115 jaar werd en in 2005 overleed. Het is nog niet duidelijk wie nu de oudste inwoner van Nederland is.