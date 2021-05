Oudste inwoner Nederland (110) overleden

De 110-jarige Cornelia Boonstra is zaterdag overleden in verpleeghuis Vreedenhoff in Arnhem. Dat meldt dagblad de Gelderlander. Ze was de oudste inwoner van Nederland.

Cornelia Boonstra werd geboren op 6 oktober 1910 in het dorp Herwijnen, in de Betuwe. Haar vader was bakker en haar moeder runde een bakkers- en kruidenierswinkel, waar Cornelia zelf ook lange tijd in meedraaide.

Ze trouwde in 1939 en kreeg met haar man zes kinderen. Haar echtgenoot overleed in 1963. Mevrouw Boonstra woonde tot haar honderdste zelfstandig.

Boonstra werd op 2 september de oudste inwoner van Nederland, na het overlijden van de toen 114-jarige Anne Brasz-Later in Utrecht.