Persoonlijk begeleider moet post-covidpatiënten helpen juiste zorg te vinden

Post-covidsyndroom, voorheen long covid genoemd, is niet alleen iets uit de eerste coronagolf. Nog elke dag melden zich nieuwe patiënten met langdurige klachten na een coronabesmetting. Ook al is de omikron-variant minder ziekmakend, ook na een mild verloop van de infectie kunnen er langslepende klachten volgen.

In Nijmegen is gestart met een nieuwe aanpak voor mensen met dit post-covidsyndroom. Ze gaan sinds begin deze maand niet meer naar de nazorgpoli's in het ziekenhuis maar worden na diagnose door de huisarts doorverwezen naar een gespecialiseerde persoonlijk begeleider die de patiënt moet helpen een eigen weg te vinden in de wirwar aan zorgverleners en herstelzorg.

Het is een gezamenlijk project van de huisartsen, paramedici, zorgverzekeraars en de twee ziekenhuizen in de regio. "Het is nog steeds niet duidelijk wat deze langdurige klachten precies veroorzaakt", legt longarts Bram van den Borst van het Radboudumc uit. "Er is daarom nog geen medicijn of uniforme behandeling tegen de klachten. Het is dus echt maatwerk. Elke patiënt is weer anders."

