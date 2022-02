Gezondheidsraad wil meer aandacht voor langdurige coronaklachten

De Gezondheidsraad heeft voor dit advies de wetenschappelijke literatuur over mensen die vroeg in de pandemie een coronabesmetting hebben doorgemaakt in kaart gebracht. Uit die gegevens blijkt dat mensen last hadden van uiteenlopende klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid, reukverlies en spierpijn.

Die klachten kunnen soms maanden aanhouden en kunnen na verloop van tijd ook afnemen.

NOS op 3 zocht eerder al uit per lichaamsdeel uit wat we nu weten over die langdurige klachten na corona: