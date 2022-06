Niet alleen Nederland worstelt met personeelstekorten in de horeca

Na landbouwpersoneel is bedienend personeel in de horeca nu de meest gezochte beroepsgroep in Frankrijk, zegt correspondent Frank Renout.

"De coronacrisis heeft het tekort alleen maar vergroot. De nood is het hoogst in de populairste regio's: in en rond Parijs en in de Provence. In januari besloot de overheid al om de salarissen in de toeristenbranche flink te verhogen. Een grote hotelgroep biedt nieuw personeel een 13de maand aan. In de Provence is er 1 miljoen euro uitgetrokken voor het opleiden van toerismepersoneel."

Maar het helpt allemaal weinig. Personeel in spe hikt vooral aan tegen onregelmatige en late werktijden, denkt Renout.