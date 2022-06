Voetbalterrein in Amsterdam Geuzenveld nu officieel vernoemd naar 'Appie' Nouri

In Amsterdam Geuzenveld is een voetbalpleintje officieel vernoemd naar Abdelhak Nouri. Het voormalig voetbaltalent van Ajax krijgt daarmee een eigen plek in de wijk waar hij woont en door zijn familie wordt verzorgd. Nouri kreeg vijf jaar geleden een hartstilstand tijdens een wedstrijd. Hij liep hersenschade op en zal nooit meer kunnen voetballen.

Oud-voetballer Willem van Hanegem opende het pleintje, waarna er een voetbaltoernooi begon voor de jeugd.

Al in 2017 werd het Nigel de Jongplein in de volksmond omgedoopt tot Abdelhak Nouriplein. Op initiatief van vrienden van 'Appie' Nouri werd er gewerkt aan de herinrichting van de plek tot meer dan een voetbalpleintje: een ontmoetingsplek voor de buurt. Vorig jaar was het klaar. Er staan nu ook bankjes en speel- en fitnesstoestellen. Op de middenstip staat Nouri's rugnummer: 34.

Vader Nouri zegt in het Parool: "Albdelhak weet dat zijn oude voetbalveldje is opgeknapt en wordt geopend. Ik heb het hem verteld." Volgens zijn vader gaat het naar omstandigheden goed met hem.