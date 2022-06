Honderden demonstraties tegen wapengeweld in VS

In verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de huidige wapenwetgeving van het land. Volgens de organisatoren worden er ongeveer 450 demonstraties gehouden. In hoofdstad Washington D.C. worden 50.000 deelnemers verwacht.

In de VS vonden recent twee grote schietpartijen plaats: in een supermarkt in Buffalo werden tien mensen doodgeschoten en in een basisschool in Uvalde werden negentien kinderen en twee leraren doodgeschoten. De schietpartijen hebben de discussies over strengere wapenwetgeving in de VS, bepaald niet voor het eerst, opnieuw aangewakkerd.

De Amerikaanse president Biden twitterde vanmiddag een oproep aan het Congres om meer vuurwapens illegaal te maken en mensen die een wapen kopen strenger te controleren: "We kunnen het Amerikaanse volk niet weer tekortdoen."

Bij de demonstraties doen verschillende sprekers soortgelijke oproepen. "Genoeg is genoeg", zegt de burgemeester van Washington tijdens haar toespraak. "Ik spreek voor miljoenen Amerikanen en Amerikaanse burgemeesters die eisen dat het Congres zijn werk gaat doen."