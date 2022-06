Spanje maakt zich op voor bloedhete week

Het is bloedheet in Spanje. In het zuiden van het land is op het sommige plekken 42 graden. Dat gebeurt vaker, maar niet vaak zo vroeg in het jaar.

Volgens het Spaanse meteorologische instituut (AEMET) heeft Spanje vanaf morgen te maken met de warmste hittegolf die voor de zomer plaatsvindt in zeker twintig jaar. En het eind is nog niet in zicht.

Volgens het AEMET is er vanaf morgen officieel sprake van een hittegolf. In het binnenland wordt het 34 tot 36 graden; in het zuiden, rond Sevilla, kunnen de temperaturen oplopen tot 43 graden. 's Nachts wordt het niet koeler dan 20 graden. Alleen in de noordelijke regio's Cantabrië, Galicië en de Pyreneeën geldt de hittegolf niet.