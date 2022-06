Stikstofdoelenkaart geeft meer helderheid, 'maar het wordt een hele klus'

Boeren in Nederland weten al jaren dat ze minder stikstof moeten gaan uitstoten, maar vandaag is eindelijk duidelijk geworden waar de grootste reductie plaats moet vinden. Vooral rond natuurgebieden wil het kabinet grote stappen zetten, zo wordt duidelijk uit de vandaag gepresenteerde stikstofdoelenkaart.

Zoals verwacht reageren milieuorganisaties opgelucht en spreekt de agrarische sector schande van het gepresenteerde kabinetsplan. Volgens hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden) is het vandaag een belangrijke dag voor de aanpak van het voortslepende stikstofprobleem.

Vanuit milieu-perspectief noemt hij het een grote doorbraak. "Maar het wordt een hele klus om dit binnen acht jaar uit te voeren." Veel hangt af van de mate waarin boeren bereid zijn mee te werken. "Onderdeel van het eerlijke verhaal is de pijnlijke boodschap dat niet alle agrariërs door kunnen gaan met hun bedrijf", aldus landbouwminister Staghouwer.

Stoppen

Verduurzamen, verplaatsen of beëindigen: dat zijn de opties die boeren krijgen en waar ook subsidies voor beschikbaar zijn. Voor veel agrariërs die dicht bij natuurgebieden wonen, wordt stoppen bijna onontkoombaar, want daar moet de stikstofuitstoot met 70 procent omlaag. Erisman: "Als ik een van die boeren was, zou ik de komende tijd wel met mijn bedrijfsadviseur in overleg gaan."

De eerste reacties uit de landbouwsector duiden op flinke weerstand. In de straat waar stikstofminister Van der Wal woont, voerde een groep boeren vanavond actie. Op 22 juni is er een demonstratie in Den Haag en de Farmers Defence Forse verwacht de komende tijd "grote acties".

Sommige boerengezinnen peinzen er niet over om te stoppen, leggen ze uit in deze video van Nieuwsuur: