De Jonge: kritische ambtenaren die geïntimideerd zijn kunnen zich melden

'Grootste wetswijziging sinds de grondwet'

De Omgevingswet moet het voor burgers en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen voor nieuwe woningen, fabrieken, wegen en fietspaden en andere ruimtelijke ordeningsprojecten. Iedereen krijgt ermee te maken.

In de wet worden daarvoor allerlei bestaande wetten, ook over milieu, water en natuur, samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. De wet werd in 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en in 2016 door de Eerste Kamer. Het werd toen al de grootste wetswijziging sinds de grondwet genoemd.