Kabinet stelt ingewikkelde Omgevingswet opnieuw uit

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld omdat bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen nog te veel problemen hebben met de nieuwe regels en de bijbehorende systemen. Dat heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekendgemaakt.

De Omgevingswet moet het voor burgers en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen voor nieuwe woningen, wegen en fietspaden en andere ruimtelijke ordeningsprojecten. In de wet worden daarvoor allerlei bestaande wetten, ook over milieu, water en natuur, samengevoegd en beter op elkaar afgestemd.

Het is de vierde keer dat de invoering van de wet wordt uitgesteld. De wet zou per 1 juli ingaan. Nu wordt dat waarschijnlijk oktober 2022 of januari 2023, zegt De Jonge. Hij gaat eerst onderzoeken wat er moet gebeuren om de invoering goed te laten verlopen.

De digitale toepassingen en de software die gemeenten moeten gebruiken zorgen nog voor te veel problemen. De Jonge zegt dat "er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen. Dat is op dit moment niet met alle systemen mogelijk."

Eenvoudiger

De Omgevingswet moet ertoe leiden dat er bijvoorbeeld minder vergunningen nodig zijn, procedures sneller verlopen en dat het makkelijker wordt om een bouwproject te beginnen.

De wet werd in 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en in 2016 door de Eerste Kamer.