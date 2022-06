Hoorzitting Capitoolbestorming: 'Trump: ophangen Pence is zijn verdiende loon'

Toen Trump-aanhangers op 6 januari 2021 scandeerden dat ze vicepresident Pence wilden ophangen, reageerde Trump daar positief op. Dat zei vicevoorzitter Cheney van de onderzoekscommissie die de Capitoolbestorming van die dag onderzoekt. "Het is zijn verdiende loon", was Trumps reactie volgens zijn eigen adviseurs, deelde de Republikeinse met een hoorbaar geschrokken zaal.

Op het moment van de Capitoolbestorming was duidelijk dat Biden de winnaar was van de verkiezingen, al hield Trump vol dat er op grote schaal was gefraudeerd en dat dit hem de winst had gekost. Hij eiste hertellingen en vocht uitslagen in staten aan, maar ving bot. Trump vond ook dat Pence, die de verkiezingsuitslag op 6 januari zou gaan bekrachtigen, de winst van Biden niet moest erkennen. Dat weigerde Pence.

De tekst van Cheney is een van de felle verklaringen over de Capitoolbestormingen van de onderzoekscommissie. Ook voorzitter Thompson begon de live uitgezonden zitting met waarschuwende woorden. De aanval op het Capitool was "het resultaat van een couppoging", een "samenzwering", waar toenmalig president Trump volgens de Democraat de spil in was.

'Kom naar Capitool, het wordt wild'

"De democratie blijft in gevaar", waarschuwde Thompson verder. Die analyse deelde Cheney: "De president heeft een gewelddadige menigte laten opdraven. Als een president niet de noodzakelijke stappen neemt om onze eenheid te bewaren, of - erger - een constitutionele crisis veroorzaakt, dan hebben we te maken met de grootst mogelijke dreiging voor onze republiek."

Cheney wees verder onder meer op een bericht op Twitter van Trump. In de tweet riep Trump zijn aanhangers op om 6 januari naar het Capitool te komen. "Het wordt een wilde toestand", schreef Trump, die op de dag van de bestorming zijn aanhangers toesprak in de buurt van het Capitool. Later werden verklaringen van aanhangers getoond die zeiden dat ze inderdaad vanwege die oproep naar Washington waren gekomen.

Ivanka Trump geloofde niet in verkiezingsfraude

Voordat getuigen het woord kregen in de openbare hoorzitting, liet de commissie niet eerder vertoonde beelden zien. Bijvoorbeeld van oud-minister van Justitie Barr, die tegenover de onderzoekscommissie verklaarde dat hij tegen Trump had gezegd dat zijn beschuldigingen van verkiezingsfraude flauwekul waren. Ook Trumps dochter Ivanka onderschreef dat en zei dat ze Barrs uitleg aanvaardde.

Verder werden beelden getoond van de bestorming, waar per minuut te zien was waar de menigte zich bevond in het Capitool. Duidelijk was dat Trump-aanhangers met geweld probeerden binnen te dringen en dat er "hang Mike Pence op" werd gescandeerd. Ook leden van de militie Oath Keepers en de extreemrechtse organisatie Proud Boys werden in de video geïdentificeerd terwijl ze door het Capitool liepen.