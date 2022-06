Marion Pauw wint tweede Gouden Strop, debuutprijs voor thriller Bas Haan

Marion Pauw heeft met haar boek Vogeleiland de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar. Ze kreeg de prijs tijdens de Avond van het Spannende Boek in Utrecht, waar het startsein werd gegeven voor de Nederlandse Thriller Tiendaagse.

De jury kende de prijs toe aan Pauw omdat het boek "geschreven is door een auteur die de lezer weet mee te slepen in een geschiedenis die onschuldig begint maar steeds luguberder wordt. Een boek dat de juryleden in een ruk uitlazen, dat een fraaie spanningsboog heeft en door de originaliteit van het verhaal zich lastig laat voorspellen".

Aan de Gouden Strop, die sinds 1986 wordt uitgereikt aan de beste spannende roman van het jaar, is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Pauw kreeg de prijs eerder, in 2009, voor haar boek Daglicht.

Debuutprijs voor Bas Haan

Niet alleen Marion Pauw viel in de prijzen in de Bibliotheek Neude in Utrecht. Anya Niewierra kreeg de Hebban Thrillerprijs voor haar De Camino. Zij won ook de eerste editie van de Hebban Thrillerprijs, in 2020.

Voormalig Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan, die eerder journalistieke van prijzen ontving voor zijn non-fictieboeken De Rekening voor Rutte over de zogenoemde bonnetjesaffaire en De Deventer Moordzaak, maakte ook kans op de Gouden Strop, maar ontving met zijn thrillerdebuut Lenoir de Schaduwprijs. Dat is de aanmoedigingsprijs voor het beste thrillerdebuut. De jury spreekt van "een volwassen afgewogen boek, waarbij je geen moment het idee hebt dat je een debuut in handen hebt".

De vierde prijs die op de Avond van het Spannende Boek werd uitgereikt was de Zilveren Strop. Die ging dit jaar naar Marjolein van der Gaag, voor haar Onder de waterspiegel.