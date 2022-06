Eindelijk Europese renteverhoging verwacht, maar helpt het?

De inflatie gaat door het dak en dat blijft voorlopig nog een tijdje zo. In mei bedroeg de inflatie in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 8,8 procent, en in andere eurolanden is het percentage niet veel anders.

De Europese Centrale Bank (ECB) waakt over de prijsstabiliteit en kan inflatie beteugelen door aan de renteknoppen te draaien. Een hogere rente zet een rem op de bestedingen en drukt de prijzen. Andere centrale banken in de wereld, waaronder de Amerikaanse Fed en de Bank of England, hebben eerder al de rente verhoogd in de strijd tegen de hoge prijzen.

Ondanks de druk van binnen en buiten heeft de ECB tot nu toe gewacht met het verhogen van de rente, maar de eerste rentestap komt eraan. Naar verwachting zal de ECB vandaag aankondigen dat de rente op 21 juli wordt verhoogd, en in september nog een keer, de eerste renteverhogingen in elf jaar.

De ECB houdt dit keer zijn beleidsvergadering in Amsterdam, in plaats van het gebruikelijke Frankfurt. Een keer per jaar is het in een andere eurolidstaat. Nederland stond al gepland voor 2020 en 2021 maar door de coronapandemie werd dat uitgesteld. De monetaire vergaderingen worden gehouden in hotel The Grand, het voormalige stadhuis van Amsterdam.

En het diner werd gisteren georganiseerd in het Rijksmuseum, in de zaal bij de beroemde Nachtwacht: