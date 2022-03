Europese Centrale Bank gaat veel minder leningen opkopen, rente wellicht omhoog

Geen recessie verwacht

De rente blijft ongemoeid, maar die gaat mogelijk eerder omhoog dan aanvankelijk was aangekondigd. De ECB houdt de mogelijkheid open om vanaf juli te beginnen met het geleidelijk verhogen van de rente. Voorwaarde is wel dat de centrale bank dan "enige tijd" helemaal gestopt is met het opkoopprogramma. Hoe lang dat is wilde Lagarde niet zeggen. "Dat kan een week later zijn, maar ook maanden later."

De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was in juli 2011. Daarna is de rente in stapjes alleen maar omlaag gegaan, tot onder de nul procent. Het belangrijkste tarief, de rente die banken betalen om hun geld bij de ECB te stallen, staat al sinds september 2019 een half procent in de min.

De oorlog in Oekraïne zal een negatieve impact hebben op de economische groei, denkt de ECB. "Voortdurende hoge energiekosten, in combinatie met een verlies aan vertrouwen, zouden consumptie en investeringen kunnen verminderen."

Maar de centrale bank denkt niet dat we in een recessie komen. Voor heel 2022 verwacht de ECB een groei van 3,7 procent.