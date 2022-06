Britse vrijgezellen vast op Schiphol, gaan met fiets naar Engeland

Veertien Britse mannen die in Amsterdam een vrijgezellenfeest hadden gevierd, konden afgelopen zaterdag niet meer naar huis, omdat hun vlucht vanaf Schiphol werd geannuleerd. Omboeken en het regelen van alternatief vervoer bleek vruchteloos. Maar de mannen waren niet voor één gat te vangen.

Na wat rondbellen bleek er nog een optie om thuis te komen: eerst de trein naar Calais in Frankrijk pakken en dan per ferry de oversteek naar Dover maken. Maar eenmaal in de trein bleek er één probleem: op de ferry zijn voetgangers omwille van de veiligheid niet toegestaan. En dus besloten de mannen als fietsers naar Dover te gaan.

Brussel en Lille

Die fietsen moesten ergens vandaan komen. Zo kwam het dat een deel van de groep tweedehands fietsen kocht in Brussel, waar de trein een stop maakt. De rest van de groep wist tijdens de volgende stop in Lille een fiets te bemachtigen. "Ik heb twee uur op Facebook Marketplace gezeten om deals te sluiten met mensen die een fiets verkochten. De prijzen gingen van 40 tot wel 220 euro", zegt aanstaand bruidegom Alex Sisan (29). "Toen hebben we nog twee uur door stad gerend om de fietsen op te halen."

Slechts één feestganger lukte het niet om een fiets te bemachtigen. Eenmaal in Calais aangekomen, mocht hij bij een stel in de auto komen zitten om op de ferry de oversteek te maken. De andere mannen mochten, op hun fietsen, allemaal aan boord. Even voor middernacht kwam de groep dan eindelijk in Dover aan. Met taxi's en door te liften kwamen de mannen die nacht allemaal nog thuis.