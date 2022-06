Somalië op rand van hongersnood: 'Vier van mijn twaalf kinderen zijn overleden'

Bijzonder dramatisch is de situatie voor kinderen. Dit jaar stierven al drie keer zoveel kinderen aan ondervoeding in vergelijking tot het hele jaar ervoor. Volgens Unicef is het aantal ernstig ondervoede kinderen in Somalië, maar ook in Ethiopië en Kenia, in een paar maanden tijd met meer dan 15 procent toegenomen naar 1,7 miljoen.

Ook de oorlog in Oekraïne is een belangrijke oorzaak voor de precaire situatie waarin Somalië zich bevindt. Volgens Adam Abdelmoula, de VN-coördinator voor Somalië, kwam 85 procent van alle tarwe-import tot voor kort uit Rusland en Oekraïne. "50 procent uit Oekraïne en 35 procent uit Rusland."

El-Khidir Daloum van het Wereldvoedselprogramma van de VN maakt zich grote zorgen. Volgens hem is de situatie in het land in de afgelopen vier decennia niet zo slecht geweest: "Er kunnen nog steeds levens worden gered, maar we moeten wel nu actie ondernemen. De tijd is bijna op."