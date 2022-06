17-jarige vrij die dreigmail over school Bilthoven zou hebben gestuurd

Een 17-jarige jongen die is aangehouden op verdenking van het sturen van een dreigmail naar scholieren van een school in Bilthoven komt voorlopig vrij. Hij blijft wel verdachte en kan nog vervolgd worden, meldt RTV Utrecht.

De jongen uit Oirschot zat sinds zaterdag vast. De regionale omroep schrijft dat vandaag is besloten om hem niet voor te geleiden aan de rechter-commissaris omdat hij nog minderjarig is en geen strafblad heeft. Bovendien is er geen vrees dat hij in herhaling zal vallen.

Verder is uit niets gebleken dat de verdachte daadwerkelijk van plan was om leerlingen te beschieten, zoals hij mogelijk in de mail aankondigde.

Dreigmail

Meerdere leerlingen van de scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven ontvingen eind mei een dreigmail. Volgens de politie werd daarin "een heftig dreigement" geuit. De mail werd via sociale media breed gedeeld, waarop de politie een onderzoek startte. De school voor basis- en voortgezet onderwijs hield vanwege het dreigement de deuren donderdag en vrijdag gesloten.

Vandaag ging de school weer open. "We zijn heel erg opgelucht dat het voor ons met een sisser is afgelopen", zei rector Jeroen Croes.