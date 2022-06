Nog twee scheepswrakken bij de 'heilige graal' van scheepvaartarcheologie

Het wrak van de San José, dat gezien de waarde van de lading ook de heilige graal van de scheepvaartarcheologie wordt genoemd, is vermoedelijk al in de jaren 80 gelokaliseerd door een Amerikaanse bergingsbedrijf. Dat leidde tot een juridische strijd met Colombia over het bedrag dat de Amerikanen voor de berging eisten. In 2015 vond de Colombiaanse marine de plek. De locatie werd een staatsgeheim.

Colombia wil de wrakken en hun lading naar boven halen, om ze tentoon te stellen. Ook Spanje en Bolivia maken aanspraak op de lading.