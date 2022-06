Mond-en-klauwzeer in helft Indonesische provincies, Australië overweegt reisverbod

Correspondent Mustafa Marghadi:

Op verschillende plekken op Java werden begin mei plotseling koeien ziek. Hun bek ging schuimen, ze kregen blaren onder de hoeven. Typische symptomen van mond-en-klauwzeer. De autoriteiten konden het eerst nauwelijks geloven. In 1986 was mkz in het land uitgebannen. Na een aantal tests bleek het toch echt terug in Indonesië. Sindsdien is e ziekte zich razendsnel aan het verspreiden.

In Indonesië is het soort dier dat je voor het Offerfeest slacht een statussymbool geworden: als je rijk bent, koop je een koe of het liefst een paar koeien en dat vlees deel je dan met de rest van je dorp. Door de mkz-uitbraak dreigt een tekort aan koeien te ontstaan en de koeien die er zijn, worden een stuk duurder. En er is sowieso al veel onrust over stijgende voedselprijzen.

In Australië wordt gedacht over een reisverbod naar Indonesië. Dat zou een enorme klap zijn voor de toerisme-industrie op bijvoorbeeld Bali, dat net weer open is na corona. Deze uitbraak is dus op heel veel vlakken heel zorgelijk voor Indonesië.