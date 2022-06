'Suriname vraagt Nederland om steun bij aanpak wateroverlast'

De Surinaamse regering heeft Nederland om hulp gevraagd bij de aanpak van de overstromingsproblemen waar Suriname al enkele maanden mee te kampen heeft. Dat zegt de ambassadeur van Suriname in Nederland Rajendre Khargi tegen het ANP. Hij overlegt nog over welke hulp uit Nederland nodig is, schrijft het persbureau.

Door hevige regenval staan dorpen onder water, ook grote delen van de hoofdstad Paramaribo zijn getroffen door de gevolgen van de neerslag. De Surinaamse president Chan Santokhi heeft eind vorige maand zeven van de tien Surinaamse districten tot rampgebied verklaard. Daardoor kan er nationaal en internationaal hulp ingeroepen worden. "Als we niks samen doen, gaan we allemaal verzuipen" zei Santokhi.

Honderden gezinnen zouden hulp nodig hebben omdat hun huizen onder water staan en omdat hun oogsten geheel verloren zijn. Andere bewoners van het rampgebied zijn tijdelijk naar hogere gebieden gegaan of bij familie ingetrokken.

Hulp

Brazilië, Venezuela en Japan hebben de afgelopen tijd al hulp verleend, onder meer door de inzet van helikopters en het leveren van voedselpakketten, tenten en andere hulpgoederen.

Gisteren kwamen vanuit Venezuela de eerste hulpgoederen aan in Suriname. De partij hulpgoederen bestaat onder meer uit voedselpakketten, motorfietsen, dekens en medicijnen, meldt de Surinaamse nieuwssite Waterkant.