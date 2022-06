Grote babymelkfabriek in VS weer open, hoop op einde aan tekorten

Fabrikant Abbott heeft de productie hervat in de babymelkpoederfabriek in Michigan die ruim drie maanden geleden werd gesloten. De hoop is dat de heropening een einde maakt aan de grote tekorten aan babyvoeding in de VS.

Abbott sloot het complex medio februari na bacteriële infecties bij vier baby's, van wie er twee overleden. Volgens de Amerikaanse voedselwaakhond FDA kwamen de infecties mogelijk door een productiefout in de fabriek in Michigan.

De maatregel, gecombineerd met een terugroepactie, leidde tot grote tekorten aan babyvoeding. De fabriek in Michigan was verantwoordelijk voor 25 procent van de Amerikaanse babymelkpoederproductie.

President Biden zette vorige maand een wet uit de Koreaoorlog in om de tekorten tegen te gaan. Met de wet kan een president eisen dat bepaalde producenten voorrang krijgen bij leveringen van ingrediënten of onderdelen. Ook werd het gemakkelijker gemaakt om babyvoeding uit het buitenland te importeren.

Over drie weken in winkels

Volgens fabrikant Abbott wordt inmiddels voldaan aan alle voorwaarden van de FDA. "Het is onze voornaamste prioriteit om veilige en hoogwaardige melk te leveren aan gezinnen in de Verenigde Staten", staat in een verklaring.

De hervatting van de productie betekent nog niet dat er al direct weer babymelkpoeder uit de fabriek in Michigan in de schappen ligt. Dat duurt waarschijnlijk nog een week of drie.