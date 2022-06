El Salvador veroordeeld om tienduizenden arrestaties na uitroepen noodtoestand

De regering van El Salvador is opnieuw veroordeeld voor het schenden van mensenrechten. Na het uitroepen van de noodtoestand in maart, vanwege bendegeweld, zijn meer dan 36.000 mensen achter de tralies gezet. Daarbij was vaak spraak van willekeur, zeggen mensenrechtenorganisaties; mensen werden opgepakt op grond van uiterlijk, leeftijd en sociaaleconomische status. De mensenrechtenorganisatie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) veroordeelt de regering opnieuw en roept op om de mensenrechten en waardigheid van zijn inwoners te respecteren.

De regering van president Bukele riep in maart de noodtoestand uit, nadat binnen 24 uur 62 moorden waren gepleegd. Volgens de politie waren die moorden het gevolg van bendegeweld. De noodtoestand zou dertig dagen in stand blijven, maar werd vorige maand met steun van het parlement voor de tweede keer verlengd. Mensen kunnen zonder aanhoudingsbevel worden opgepakt. Ook geldt er een samenscholingsverbod en wordt communicatie gecontroleerd.