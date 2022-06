Meer aardbevingen in Groningen door gaswinning dan verwacht

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft al eerder aan het ministerie laten weten dat meer onderzoek nodig is, naar de oorzaak van het hogere aantal bevingen. Bekend is dat met het afbouwen en uiteindelijk stoppen van de gaswinning het risico op aardbevingen nog niet verdwijnt. Er zal nog een langdurig na-ijleffect zijn. "Het is voorstelbaar dat we dat na-ijleffect onderschatten. We zijn dus mogelijk te positief geweest. Maar dat weten we nog niet, het kan ook nog steeds toeval zijn." Al maakt het feit dat er nu al meerdere jaren zijn met meer bevingen dan verwacht, de kans op toeval wel steeds kleiner.

Kockelkoren realiseert zich dat de boodschap ingewikkeld is voor mensen buiten Groningen, en zegt: "Het klopt dat we gelukkig tot op heden zulke zware aardbevingen nog niet hebben gezien. En door de aardbevingen die er tot nu toe waren, zijn er nog geen huizen ingestort. Maar het is heel belangrijk om het risico op een dergelijke zware aardbeving waarbij mensen wel bedolven raken onder hun eigen huis, niet nog groter te maken dan het nu al is. Want het is te groot."