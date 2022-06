KLM lost opnieuw honderden miljoenen af op staatssteun

KLM heeft opnieuw honderden miljoenen afgelost op de steun van de overheid. Er is 354 miljoen euro terugbetaald, vorige maand werd er 311 miljoen euro afgelost.

"We willen zo snel mogelijk het resterende bedrag terugbetalen", zegt KLM-topman Pieter Elbers. "Daarbij maken we uiteraard een zorgvuldige afweging wanneer we helemaal zonder deze leningen kunnen."

Om de coronacrisis door te komen kreeg KLM in totaal 3,4 miljard euro aan steun toegezegd van de Nederlandse Staat. Dat ging deels om directe leningen van de overheid en om leningen van banken waarvoor de Staat garant stond. KLM heeft uiteindelijk 942 miljoen euro van de steun gebruikt.

De leningen aan banken zijn nu helemaal afgelost. Er staat nog een bedrag van 277 miljoen euro open bij de Staat.

Geld ophalen

Vorige week maakte moederbedrijf Air France-KLM bekend dat er 2,25 miljard wordt opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Ook de Nederlandse Staat koopt daarvan een deel. Dat kost waarschijnlijk 220 miljoen euro.