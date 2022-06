Leider Afrikaanse Unie praat in Rusland met Poetin over voedseltekorten

De voorzitter van de Afrikaanse Unie, de Senegalese president Macky Sall, bezoekt vandaag de Russische president Poetin. Hij wil namens het Afrikaanse continent aandringen op een oplossing voor het uitvallen van de export richting Afrika van vooral graan en kunstmest als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De twee treffen elkaar in de badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee, die vanwege de oorlog in Oekraïne het middelpunt is geworden van een belangenstrijd tussen Rusland, de Afrikaanse Unie en de EU.

Rusland blokkeert namelijk de graanexporten via de Zwarte Zee, waardoor er voedseltekorten dreigen op de wereldmarkt. Dit raakt met name landen in Afrika die sterk afhankelijk zijn van de Oekraïense en Russische graanexport (ruim 44 procent), aldus Sall. Hij noemde het tekort aan kunstmest en tarwe door de oorlog in Oekraïne vorige week "alarmerend" voor de voedselvoorziening in Afrika.

Nauwe banden

Verschillende landen op het Afrikaanse continent hebben nauwe banden met Rusland op economisch en militair gebied. Dat verklaart waarom slechts de helft van het continent aan het begin van de oorlog een VN-resolutie steunde die de Russische invasie veroordeelde. Senegal onthield zich toen van stemming.

President Sall positioneert zichzelf als een bemiddelaar. De ontmoeting tussen de presidenten is bedoeld "om bij te dragen aan het temperen van de oorlog in Oekraïne en het vrijmaken van graanvoorraden en meststoffen waarvan de blokkering vooral de Afrikaanse landen treft", zo valt te lezen bij het Senegalese persbureau APS.