'EU wil verplichting elektrische bedrijfswagens vanaf 2027'

Kleine bedrijfswagens moeten vanaf 2027 in alle EU-landen elektrisch zijn, als het aan Eurocommissaris Frans Timmermans ligt. Grote bedrijven en overheden krijgen waarschijnlijk als eerste te maken met de plicht om het wagenpark te vernieuwen, meldt De Telegraaf.

Een ambtenaar van de Europese Commissie verwacht dat het midden- en kleinbedrijf en kleinere organisaties in 2030 met de nieuwe Europese regels te maken krijgen, schrijft de krant.

Russische olie

Eurocommissaris Timmermans wil tempo maken met elektrisch rijden vanwege de hoge brandstofprijzen en de boycot van Russische olie. Bij het segment bedrijfswagens zou snelle groei mogelijk zijn.

In Brussel liggen ook andere plannen op tafel om de brandstofmotor uit te faseren. Zo stemt het Europees Parlement volgende week over het voorstel om vanaf 2035 een verbod in te voeren op het verkopen van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren. Voor die tijd stappen veel fabrikanten al over naar volledig elektrisch, is de verwachting.