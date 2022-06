Onderzoek: sprake van grensoverschrijdend gedrag PvdA'er Gijs van Dijk

Het vertrokken PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de partij had laten instellen.

Van Dijk stapte in februari op als Kamerlid na beschuldigingen van ongepast gedrag. Naar aanleiding van het rapport heeft het bestuur bepaald dat hij vier jaar lang niet kan terugkeren als Kamerlid voor de partij en ook geen andere functies in de partij mag bekleden.

Van Dijk stapte op nadat verschillende vrouwen hem hadden beschuldigd van ongeoorloofd gedrag. Een van hen stapte naar de politie en diende een klacht in bij de partij. Die klacht werd ongegrond verklaard.

'Niet alleen privésfeer'

Uit het onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat er wel sprake is van grensoverschrijdend gedrag door Van Dijk richting meerdere personen, zo meldt de PvdA. Dat zou zich niet alleen tot de privésfeer hebben beperkt, in tegenstelling tot wat Van Dijk zelf zei.

Ook heeft Van Dijk interne normen van de PvdA geschonden, laat de partij weten. "Grensoverschrijdend gedrag wordt binnen de PvdA niet geaccepteerd. Vast is komen te staan dat de gedragingen van Van Dijk negatieve invloed hebben gehad op slachtoffers, op zijn positie als Tweede Kamerlid en op de wijze waarop hij de partij naar buiten vertegenwoordigde", zo schrijft de partij op de site.

De Tweede Kamerfractie deelt de conclusies van het onderzoek, daarmee is een eventuele terugkeer van Gijs van Dijk binnen de PvdA-fractie uitgesloten. Fractievoorzitter Attje Kuiken: "Het is goed dat het onafhankelijk onderzoek nu is afgerond. Dit is een nare periode voor alle betrokkenen. De conclusies zijn pijnlijk en ernstig, de fractie neemt het besluit van het partijbestuur over en dat betekent dat er voor Gijs van Dijk geen plaats meer is in de PvdA-Tweede Kamerfractie."

In beroep

Van Dijk zegt zich overvallen te voelen door de gang van zaken. Hij is het niet eens met de conclusies die de PvdA aan het onderzoek verbindt. Hij stelt dat het onderzoeksbureau uitsluitend heeft opgetekend dat drie vrouwen grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag hebben "gevoeld". Het bureau laat volgens hem het oordeel over aan de partij of er gedragscodes zijn geschonden.

"Dit zijn twee vrouwen met wie ik een relatie heb gehad en een vrouw met wie ik een affaire heb gehad. Dit waren relaties op basis van gelijkwaardigheid", zegt hij in een tweet. Hij gaat in beroep tegen de disciplinaire maatregelen.

De samenvatting van het onderzoeksrapport is hier te lezen.