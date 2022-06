Erdogan wil Koerdische rebellen verdrijven uit twee Noord-Syrische steden

Correspondent Turkije Mitra Nazar:

"Het zat er altijd al in dat Erdogan verder wilde gaan in Noord-Syrië. Hij heeft er in de afgelopen jaren vaker op gezinspeeld. Maar de vraag was: wanneer is het juiste moment? Men wil afmaken waar in 2019 mee is begonnen, toen viel Turkije het noorden van Syrië binnen met dezelfde motivatie: Koerdische milities verdrijven, en een bufferzone creëren op de grens. Men wil dat het Turkse leger de volledige controle krijgt in dat grensgebied. Zo slaat Turkije twee vliegen in één klap: afrekenen met de Koerdische strijders, en Syrische vluchtelingen buiten het land houden.

De timing is niet verrassend. Er zijn volgend jaar verkiezingen en die zijn cruciaal voor Erdogans machtspositie. Zowel de strijd tegen de Koerdische milities als de onvrede over zo veel Syrische vluchtelingen in het land, zijn thema's die flink leven in de samenleving. Erdogan hoopt zo kiezers vast te houden door daadkracht te tonen."