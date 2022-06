Duitsland verlaagt brandstofaccijns, 'tankrit' vaker de moeite

Verantwoording

Deze visualisatie laat zien voor welke gebieden in Nederland het enig voordeel oplevert om te gaan tanken in Duitsland. Voor de berekening zijn gemiddelde benzineprijzen genomen van 23 mei. Voor Duitsland is handmatig de accijnsverlaging van 30 cent op 1 juni afgetrokken. Daarmee komt het prijsverschil per liter tussen de twee landen op ongeveer 38 cent.

Voor de berekening van de gekleurde gebieden wordt uitgegaan van een doorsnee middenklasse benzineauto met een tankinhoud van 45 liter en een verbruik van 1 op 15. Er wordt van uitgegaan dat de auto met een lege tank aankomt bij een Duits tankstation en helemaal vol wordt getankt. Vervolgens is berekend hoe ver de auto vanaf Duitse tankstations aan de grens Nederland weer in kan rijden met het bedrag dat is bespaard. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.