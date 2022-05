Duitsland maakt openbaar vervoer in zomer bijna gratis

In Duitsland kunnen mensen deze zomer voor 9 euro per maand onbeperkt reizen met de meeste treinen en alle metro's, bussen en trams. De Bondsraad, vergelijkbaar met de Eerste Kamer, heeft ermee ingestemd en daarmee is de laatste horde voor het '9-euro-ticket' genomen. Het kaartje is geldig in juni, juli en augustus. Vanaf maandag kan iedereen het kopen, ook toeristen.

De introductie van het kaartje hoort bij een pakket maatregelen om Duitsers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen. Door het ov vrijwel gratis te maken, kunnen mensen in veel gevallen de auto laten staan, is de gedachte. Ook mensen die al gebruikmaken van het ov profiteren ervan. Abonnementsprijzen worden in de zomer verlaagd tot 9 euro per maand, ongeacht hoe hoog ze nu zijn.

Geen ICE

Het 9-euro-ticket geldt in heel Duitsland en in alle vormen van het openbaar vervoer. Uitgezonderd zijn hogesnelheidstreinen (ICE's) en intercity's, zoals die van Amsterdam naar Berlijn. Voor snel vervoer over een grote afstand moeten reizigers dus nog steeds een regulier ticket kopen.