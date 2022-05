Man die Milica van Doorn in 1992 vermoordde moet nabestaanden betalen

Huseyin A., de man die veroordeeld is voor de moord op de Zaanse Milica van Doorn in 1992, moet een schadevergoeding van 10.000 euro aan zowel haar vader als haar zus betalen. Dat oordeelde de civiele kamer van het hof in Amsterdam vandaag.

De nabestaanden hebben volgens het hof schade geleden als gevolg van de moord op hun dochter en zus. Zo moest de vader zijn ernstig toegetakelde dochter identificeren in het mortuarium en is hij daar ernstig getraumatiseerd door geraakt.

Emotionele schok

De zus liep volgens het hof psychische schade op door de hevige emotionele schok van de gewelddadige moord. De 19-jarige Van Doorn werd in juni 1992 in Zaandam verkracht en vermoord. Haar lichaam werd gevonden in een sloot.

De zaak rondom Milica van Doorn was een zogenoemde cold case. De zaak werd na 25 jaar opgelost dankzij een grootschalig verwantschapsonderzoek, schrijft NH Nieuws. A. werd in 2017 gearresteerd en in hoger beroep veroordeeld voor de moord van dertig jaar geleden, maar blijft volhouden onschuldig te zijn. Hij is in cassatie gegaan.

Hoewel verdachte Huseyin A. in cassatie nog kan worden vrijgesproken voor de moord, vindt het hof hem verantwoordelijk voor de immateriële schade van de nabestaanden.

Verjaring

In de zaak geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Het hof heeft echter geoordeeld dat een beroep hierop onaanvaardbaar is vanwege de bijzondere omstandigheden. Dat komt onder meer omdat de man zijn betrokkenheid al die jaren verborgen heeft gehouden.