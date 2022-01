In hoger beroep 20 jaar cel geëist voor verkrachten en doden Milica van Doorn

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep negentien jaar en elf maanden cel geëist tegen de man die ervan wordt verdacht dat hij in 1992 Milica van Doorn in Zaandam heeft verkracht en gedood. De rechtbank legde de 51-jarige verdachte Hüseyin A. in 2018 twintig jaar cel op, maar A. ging in beroep.

Volgens het OM is A. de dader "van het gruwelijke misdrijf, heeft hij een verklaring verzonnen en tegen beter weten in ontkend". De advocaat-generaal (de officier van justitie bij het gerechtshof) wil dat hij veroordeeld wordt tot negentien jaar en elf maanden.