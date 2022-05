Vliegveld Groningen kan dagelijks 20 vluchten van Schiphol overnemen

Groningen Airport Eelde kan tot twintig vluchten per dag overnemen van Schiphol. Dat zegt directeur Meiltje de Groot vandaag tegen RTV Noord. "Voor het zomerseizoen kunnen we makkelijk opschalen als we het een beetje tijdig weten", zegt ze.

Ook andere regionale vliegvelden geven aan deze zomer te kunnen bijspringen om de vakantiedrukte in goede banen te leiden. Al is de capaciteit daar vanwege onder meer de geluidsnormen minder groot. Zo kan Rotterdam The Hague Airport "enkele vluchten" per dag overnemen en zeggen ook Eindhoven Airport en Maastricht Aachen Airport een "zeer beperkt aantal vluchten" extra te kunnen uitvoeren.

Actieplan Schiphol

De reacties komen op het actieplan dat Schiphol vrijdag heeft gepresenteerd. Dat legt in eerste instantie de focus op het werven van nieuwe medewerkers, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op de luchthaven en het optimaliseren van de doorstroming bij de beveiligingscontroles.

Daarnaast wil Schiphol ervoor zorgen dat het aantal vluchten en reizigers overeenkomt met het aantal dat het beschikbare personeel op dat moment aankan. De planning moet daarvoor beter worden afgestemd met luchtvaartmaatschappijen en ook het verplaatsen van vluchten kan daarbij helpen.

Een woordvoerder van Schiphol zegt hiertoe nog geen concreet verzoek te hebben gedaan bij de regionale luchthavens, maar zegt het wel fijn te vinden om te horen dat het een mogelijkheid is. "Het uitplaatsen van vluchten is een van de opties die we kunnen gebruiken om te zorgen dat we deze zomer een 'maakbaardere operatie' hebben. Maar wij hebben nog niet scherp in hoeverre en welke vluchten wij dan eventueel zouden willen uitplaatsen."

Naast Schiphol en de regionale luchthavens hebben vooral de vliegmaatschappijen en touroperators daar iets over te zeggen. "Je kunt je voorstellen dat mensen bewust een reis boeken vanuit Amsterdam en dat het voor bijvoorbeeld inwoners van Noord- of Zuid-Holland niet per se wenselijk is om hun vlucht via Groningen te laten gaan", geeft de Schiphol-woordvoerder aan. De sectorpartijen gaan er in ieder geval met elkaar over in gesprek.

Vrachtvluchten en vakantievluchten via de regio

De Groot - behalve directeur van Groningen Airport Eelde ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens - vindt dat er naast de verwachte piek in de zomer ook gekeken moet worden naar de rol van Schiphol op de langere termijn. "Vrachtvluchten of vakantievluchten kunnen prima in de regio worden afgehandeld", stelt ze.