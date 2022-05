Geen water en elektriciteit in Severodonetsk, gevechten gaan door

In de regio zitten nu ongeveer een miljoen mensen zonder water. Volgens defensiedeskundige Frans Osinga passen de Russen in Severodonetsk voor een deel dezelfde tactiek toe als eerder in Marioepol. Ook daar zaten inwoners weken zonder gas, elektriciteit en water.

Volgens Osinga proberen Russische troepen de verdedigende linies te "neutraliseren" door alle infrastructuur te vernietigen. "We weten dat Rusland misschien niet genoeg eenheden heeft om de stad te omsingelen, dus dan is het platbombarderen de enige mogelijkheid", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Omdat Rusland behoorlijke verliezen lijdt, is het land op zoek naar tactieken die overwinningen bieden tegen weinig verliezen, aldus de defensiedeskundige. "Een van de weinige mogelijkheden voor de Russen om nog succes te boeken is het veroveren van Loegansk. En daarin speelt Severodonetsk een hele belangrijke rol. Als ze die krijgen, hebben ze eigenlijk die hele provincie in handen."