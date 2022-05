Strijd rond Severodonetsk neemt toe, dit staat er op het spel

Als Severodonetsk valt, loopt de verdediging van Loegansk op zijn eind, zegt Osinga. Hoewel de stad kleiner is dan Marioepol, verwacht hij dat we er de komende periode soortgelijke schade gaan zien.

Hoe was de situatie in Severodonetsk tot nu toe?

Hoewel de gevechten rond de stad de laatste dagen zijn verhevigd, is het zeker niet voor het eerst dat daar strijd wordt geleverd. Eind april en begin deze maand werden er al zware gevechten gemeld.

Maar ook voor de Russische invasie eind februari waren vijandelijkheden geen onbekend terrein voor Severodonetsk en het omliggende gebied. "Sinds 2014 wordt in het hele frontgebied daar stelselmatig gevochten", zegt Osinga. "Weliswaar was de intensiteit laag, maar door die strijd tegen de pro-Russische separatisten hebben de Oekraïners wel geleerd hoe ze zich moeten wapenen."

Zo is de Oekraïense infanterie volgens hem inmiddels "behoorlijk goed ingegraven" in loopgraven en worden er bijvoorbeeld mijnen neergelegd om de Russen tot bepaalde routes te dwingen.

Hoe gaat het in de rest van de regio?

In de Donbas is al enkele weken een gevecht gaande dat al was voorspeld, zei oud-generaal Mart de Kruif vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "Een soort Eerste Wereldoorlog-achtig scenario waarbij de Oekraïners zijn ingegraven in loopgraven en bunkers en de Russen hen met kanonnen en raketten proberen uit te schakelen."

Waarom de Donbas zo belangrijk is voor Rusland, leggen we uit in deze video: